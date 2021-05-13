Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalına konuk olan Arda Turan, şampiyonluk yarışıyla ilgili verdiği mesajda, "Hayatımda hiç ’keşke’ demedim. Bu sezon da şampiyon olursak hiç ’keşke’ demeyiz" ifadesini kullandı. Galatasaray'a karşı büyük zaafı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Galatasaray ile ilgili şaka da sevmem, Galatasaray ile ilgili bir iddiaya girmem. Tarzım budur, insan sevdikleri üzerinden iddiaya girmez" dedi. Geçmiş dönemde yaşadığı şampiyonluğu da hatırlatan Kaptan, şunları kaydetti:

'Alex'ler, Deivid'ler, Anelka'lar...'

"Arda Turan Galatasaray’a ne mi yapmış? 2008'de Fenerbahçe çok güçlü, yeni stadını da yapmış, maddi anlamda da çok güçlü. Biz o dönemde Ali Sami Yen Stadı’nda oynuyorduk. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadı. 2008'de şampiyon olarak Fenerbahçe’nin hızını kestik. Alex’ler, Deivid’ler, Anelka’lar geldi. Benim de önderliğimdeki o grup Fenerbahçe’yi çok iyi durdurduk. Oradaki 1 yıl, Fenerbahçe'nin 3-4 sene kaybetmesine neden oldu."



