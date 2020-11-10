Arda Turan küllerinden doğdu!

Galatasaray'ın, Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta son gole kaptan Arda Turan imzasını atmıştı. Karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Arda, yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü yuvasında, tam 3 bin 492 gün sonra ligde gol sevinci yaşadı. Aslan'dan ayrıldıktan sonra önce Atletico Madrid, daha sonra bir Türk futbolcusunun gelebileceği en yüksek noktalardan biri olan Barcelona'yı gören tecrübeli futbolcu, ardından kariyerinde inişe geçti ve Başakşehir macerası sonrası geçen sezonun devre arasında Cim Bom'a dönme süreci gerçekleşmediği için yarım dönem futboldan uzak kaldı.

Gerekli dersleri çıkardı

Saha dışında da sıkıntılı bir süreç geçirdikten sonra gereken dersleri çıkaran Arda, onun tekrar Aslan'a dönmesi için yönetime büyük bir baskı yapan hocası Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmayacağını şu ana kadar net bir şekilde gösterdi. Bu sezonun başlarında Terim, 33 yaşındaki oyuncu için "İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi bir çaba harcadığını görüyorum. Çabası, yeteneğiyle birleşince Arda kendi küllerinden doğacaktır" demişti. İşte yeniden sadece futbola odaklanan Arda, tecrübeli teknik adamın bahsettiği o küllerinde doğma anlamında ilk kıvılcımı göstermeye başladı.

Güneş: Arda en iyiler arasında

Şenol Güneş, "Kendisi en iyi Türk oyuncuları arasında yer alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda Caner gibi başarılı olursa kadroya çağrılır" yorumunu yaptı.

A Milli Takımımız'da dün internet üzerinden bir bilgilendirme toplantısı yapan teknik direktör Şenol Güneş, Arda Turan için "Kendisi en iyi Türk oyuncuları arasında yer alıyor. Yeniden küllerinden doğmak istiyor. Oyuncu ve karakter olarak üst seviyede. Caner Erkin gibi başarılı olur, ihtiyaçlar doğrultusunda katkı sağlayacağını düşünürsek kadroya çağrılır" dedi. Güneş, Taylan Antalyalı hakkında da, "Erzurum'dan beri takip ettiğimiz ve düşündüğümüz bir oyuncu. Arzu ettiğimiz yerde oynuyor. Ancak şu an eldekileri değerlendiriyoruz" dedi.

Çağrı Davran