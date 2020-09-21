Arda Turan ilki yaşadı!

Galatasaray’dan 2011’de Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona’ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018’in ocak ayında Başakşehir’e transfer oldu. Turuncu-Lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray’a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımına karşı ilk kez forma giyerken, sahaya kaptan olarak çıktı. Arda, 72. dakikada yerini Babel’e bıraktı.







