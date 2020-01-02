Arda Turan ile Aslıhan Doğan 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Aslıhan Turan iki buçuk aylık hamile.

Tv8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Eylem İpek Şafak’ın haberine göre, Arda-Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Hamza Arda adında bir oğlu olan çiftin ikinci çocuğu da erkek olacak. Mutlu haberi aile ve yakın dostlarıyla paylaşan çiftin hazırlıklara şimdiden başladığı öğrenildi.

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Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

İkinci bebeğimize iki aylık hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok. Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. "Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum.

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