Arda Turan hayatının ‘en’lerini açıkladı

33 yaşındaki futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray’a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili DHA’ya özel açıklamalar yaptı.

Son olarak Başakşehir’de forma giyen, devre arasında Galatasaray’ın kapısından dönen ve ligin ikinci yarısında Barcelona’nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN´'leri şöyle ifade etti: