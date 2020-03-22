Arda Turan hayatının ‘en’lerini açıkladı
Devre arasında Galatasaray’ın kapısından dönen ve Barcelona ile sözleşmesinin bitmesini bekleyen Arda Turan, 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Sarı-Kırmızılı kulübe olan özlemini dile getirdi. Galatasaray'a aşk, tutku diye Arda Turan Fatih Terim sözüne ise "Baba" şeklide karşılık verdi.
33 yaşındaki futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray’a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili DHA’ya özel açıklamalar yaptı.
Son olarak Başakşehir’de forma giyen, devre arasında Galatasaray’ın kapısından dönen ve ligin ikinci yarısında Barcelona’nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN´'leri şöyle ifade etti: