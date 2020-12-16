Arda Turan: Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz!

Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası Arda Turan'ın Instagram paylaşımına tecrübeli oyuncunun performansıyla ilgili bir eleştiri mesajı geldi. Bir taraftar "Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun" diyerek yıldız ismin performansını eleştirdi. Kaptan Arda ise "Hastalıktan çıktık, kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz" diyerek yapılan eleştiriye katılmadığını belirtti. Maçın 67. dakikasında Arda Turan yerini Emre Kılınç'a bıraktı.



