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Arda Turan evine geri döndü! Böyle karşılandı

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, iki eski takımının kritik karşılaşmasını izlemek için İspanya'ya gitti. Eski milli futbolcu için Wanda Metropolitana'da büyük alkış koptu.

09 Ocak 2023, Pazartesi 10:04 Son Güncelleme:
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Arda Turan evine geri döndü! Böyle karşılandı

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'e konuk oldu. Haftanın maçında Katalan ekibi, Ousmane Dembele'nin 22. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

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Karşılaşmayı izlemeye gelen isimler arasında tanıdık bir yüz vardı. Kariyerinde hem Atletico Madrid hem de Barcelona forması giyen Arda Turan, dev mücadeleyi izlemek için Wanda Metropolitana'daki yerini aldı.

Taraftarlar eski futbolcularına sevgi gösterisinde bulundu ve alkışlarla selamladı. La Liga'nın resmi Twitter hesabı o anları, "Wanda Metropolitano'da özel bir konuk" ifadesiyle paylaştı.


Sezon başında futbolu bıraktığını duyuran 35 yaşındaki Arda Turan, 2011 yazında 13 milyon euro karşılığında Galatasaray 'dan Atletico'ya transfer olmuştu.

Atletico'da geçirdiği başarılı yılların ardından eski milli futbolcu 2015 yazında 34 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.(Sabah Spor)

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