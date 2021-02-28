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Arda Turan direğe takıldı

Fizik açığını kapatmasının ardından 11'in değişilmez ismi olan Arda Turan dün de çok başarılı bir maç çıkarttı.

27 Şubat 2021, Cumartesi 23:34 Son Güncelleme:
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Arda Turan direğe takıldı

Mostafa Mohamed'in attığı ikinci gol öncesinde akıllıca topa hareketlenmeyen yıldız oyuncu, 39'da ise direğe takıldı. Ceza sahası içinden çektiği şutu çatalda patlayan Arda ortaya koyduğu futbol ve mücadeleyle yine Sarı-Kırmızılılar'ın takdirini kazandı. 

Aslan yine kalesini kapadı

Cim Bom şampiyonluk yolunda Erzurum engelini de kayıpsız geçti. 1-0'lık Alanya zaferinin ardından, Dadaşlar'a karşı da kalesini gole kapatan Aslan, Mohamed'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 26 maçta sadece 19 gol yiyen Galatasaray, bu alanda Süper Lig'in en başarılı ekibi olarak dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ı, yediği 24 golle Trabzonspor takip ediyor.

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