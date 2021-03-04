Arda Turan: Bunları yemiyoruz

Yıldız futbolcu, “Kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var. Bir dirsek olayı var. Rize’de ilk hafta rakibe olunca penaltı, Marcao’nun eli değince penaltı, Kadıköy’de Donk’a dirsek atılınca penaltı değil. Beşiktaş maçında Diagne topa vuruyor, soruyorum. ‘Arda tehlikeli hareket’ diyor. 'Hocam doğru söylüyorsun o zaman kırmızı' diyorum. Alanya ’da Luyindama’ya vuruyorlar, kaşı yarılıyor. 'Hocam tehlikeli' diyorum, 'yeterince tehlikeli değil' diye yanıt veriyorlar. Emre Kılınç Antalya’da ayağının dışıyla oyunu kesmeye çalışıyor, kırmızı kart” ifadelerini kullandı.

'Herkes için adalet'

Arda şöyle devam etti: Ülkemde 16 maç kırmızı kart cezası gördüm. Bazı büyüklere 'adalet benim üzerimden sağlanacaksa razıyım' dedim. Bilmediğiniz şeyler var. Yüzde 85’iniz maalesef futbolu ve o CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Standart olsun. Ben hangi dirseğin penaltı olduğunu nereden bileceğim? Bugün ayağımı uzatıyorum, top ayaktan ele geliyor. Biz korner atarken top havadayken faul. Rakip korner atıyor, topa vurduktan sonra faul veriliyor. Orada VAR, var ya… Biz uyanamıyoruz sanıyorlar. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Biz bunları yemiyoruz. Galatasaray büyük bir camiadır ve bunları görüyor. Hocamız bu üç gün içinde her şeyi ve herkesi nasıl yeneriz diye bir taktik de bulur. Galatasaray yine şampiyon olur. Galatasaray’ın hakkını savunacak birileri her zaman çıkar. Biz yetmezsek herkese yetecek olan Fatih Terim çıkar konuşur.