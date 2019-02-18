Arda Turan: Bugün sahada herkes çok centilmendi

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci haftanın kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı ve Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Arda'nın maç sonu açıklamaları:

"Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Azınlık olarak bütün etkenlere karşı oyun içinde kalarak kazanmaya devam ediyoruz, bakalım... İpi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum çünkü iyi oynuyoruz."

"Bugün sahada herkes çok centilmendi. Hakem arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başkana ve hocaya, bana güvendikleri için teşekkür ederim. Güvenlerini boşa çıkarmayacağız."

"Galatasaray, Beşiktaş ve diğer büyük takımlar ile başa çıkmak çok zor. Onlar çok büyük camialar. Bazen çoğunluk içinde azınlık olmak daha iyi. Belki de hayatımızdaki en özel kupa olacak. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var."