Arda Turan, 2017-18 sezonu devre arasında Başakşehir'e gelmişti. Milli oyuncu geride kalan dönemde Başakşehir'de istediği performansı göstermedi ve lig maçlarının yarısında oynamadı. İlk maça çıktığı 21.01.2018 tarihinden bu yana Süper Lig'de oynanan 68 haftada Arda Turan sadece 34 maça (%50) çıktı. Arda Turan bu maçlarında sadece 17 tanesinde ilk 11 (%25) oynadı. Arda Turan oynadığı 34 maçta sadece 2 gol atarken arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.

Geçen sezon gol atamadı, Başakşehir şampiyonluğu kaçırdı

Arda Turan geçen sezon şampiyonluğun büyük favorisi konuma gelen Başakşehir ile istediği performansı göstermeyip sadece iki asist katkısı yaparken futbol sahası dışında şarkıcı Berkay ve eşi ile yaşadığı olay sonucu hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

Kırmızı kart gördü, rekor ceza aldı

Arda Turan, ilk sezonunda Sivasspor maçında yardımcı hakeme yaptığı hareketin ardından PFDK tarafından 16 maç men ve 39 bin TL para cezası almıştı. Bu ceza daha sonra 10 maça kadar inmişti.

Arda Turan'ın Başakşehir takımında Süper Lig istatistikleri

Maç: 34

İlk 11: 17

Gol: 2

Asist: 3

Sarı Kart: 4

Kırmızı Kart: 1





%97,7 değer kaybetti

Atletico Madrid ile yakaladığı önemli başarılarının ardından Barcelona'ya transfer olmuştu. 2016 yılı şubat ayı market değeri 35 milyon Euro'ya ulaşan Arda Turan'ın günümüzde piyasa değeri 800 bin Euro'ya kadar geriledi. Arda Turan'ın transfermakrt.de sitesindeki market değeri böylece %97,7 oranında düştü.









Barcelona ile sözleşmesi devam ediyor

Arda Turan'ın Barcelona ile 2020 yılı yaz ayına kadar sözleşmesi devam ediyor. Henüz hiçbir takım ile anlaşmayan Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru