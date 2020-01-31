Arda Turan 33 yaşında...

Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan, 33 yaşında...

31 Ocak 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Arda Turan 33 yaşında...

Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan, 33 yaşında...

Tecrübeli futbolcu dün doğum gününü ailesiyle birlikte kutlarken, taraftarlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda tebrik ve başarı mesajları gönderdi

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