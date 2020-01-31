Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan, 33 yaşında...
Tecrübeli futbolcu dün doğum gününü ailesiyle birlikte kutlarken, taraftarlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda tebrik ve başarı mesajları gönderdi
Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan, 33 yaşında...
Tecrübeli futbolcu dün doğum gününü ailesiyle birlikte kutlarken, taraftarlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda tebrik ve başarı mesajları gönderdi
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR