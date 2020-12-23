Arda Turan 10 yıl sonra iç sahada gol attı

Galatasaray’ın alt yapısında yetişip İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda, Başakşehir’de de oynadıktan sonra yuvasına geri dönmüştü. Kısa sürede formayı kapan yıldız oyuncu, Kovid 19’a yakalanınca sahalardan uzak kalmıştı. 8 Kasım’daki Sivasspor maçının ardından ilk kez geçen hafta Fatih Karagümrük mücadelesine sonradan oyuna dahil olan Arda, tam 4 mücadele sonra dün Göztepe karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Cim Bom’daki yeni macerasında ilk golünü Sivasspor filelerine gönderen Arda Turan, Türk Telekom Stadı’ndaki ilk sayısına da dün akşam 12. dakikada Donk’un pasında imza attı. Ligde en son Şubat 2010’da Ali Sami Yen Stadı’nda Kasımpaşa filelerini havalandıran Arda, 10 yıl sonra iç sahada Sarı-Kırmızılı formayla golle tanıştı.

‘Fatih Terim, Galatasaray’ın ta kendisidir’

Arda Turan maç sonrası yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Baskı yedik ama çok iyi işler de yaptık. Fatih Terim, Galatasaray’ın ta kendisidir. Maalesef ki onun olmadığı her an eksikliği hissedilir. Biz de bunu hissediyoruz ama bize bir bakışı, gülüşü, sohbeti, verdiği taktik dünyalara bedel. Çıkıp en iyisini yaparız onun için. Trabzonspor deplasmanında da inşallah iyi oynayarak kazanacağız.”

Feghouli boş geçmedi

Sarı-Kırmızılılar’ın dün akşam Göztepe karşısında açılışı Emre Kılınç yaptı. Mücadelenin 4. dakikasında attığı golle rakibin dengesini bozan Emre, yaklaşık 2 ay sonra ligde golle buluştu. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşma öncesinde son golünü 24 Ekim’de Erzurumspor’a atmıştı. Öte yandan Aslan’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli de dün akşamı boş geçmedi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, takımının 3. sayısını kaydederek bu sezon ilk golüne imza attı.