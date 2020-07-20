Arda transferi bu masada

Devre arasında Galatasaray’ın kapısından dönen, Fatih Terim istemesine rağmen Başkan Mustafa Cengiz tarafından veto yiyen Arda Turan konusunda bu hafta sıcak gelişmeler yaşanabilir. Terim’in, Başkan ve yöneticiler ile transfer toplantısı yapacağı öğrenildi. Görüşmede Arda işinin de masaya yatırılması bekleniyor. İmparator, konunun fazla uzatılmadan Arda Turan transferine bir an önce nokta koyulmasını istiyor.

Kulislerdeki iddia, Başkan Mustafa Cengiz’in bu kez Fatih hocayı kırmayacağı yönünde...