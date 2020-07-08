Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi ekiplerinden Beşiktaş Esports'un yıldız ismi Arda "Rate" Kuvancı, FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. Sezon oldukça iddialı bir giriş yapan ve rakiplerine gözdağı veren Siyah Beyazlılar'ın bu performansı ile ilgili olarak Arda, "Sezona bu kadar iyi başlamamızı çoğu kişi gibi ben de beklemiyordum. İyi başlangıcımızın sebebinin doğru takım oyununu oynamamız olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Rate ile yaptığımız keyifli röportaj:

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptınız? Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun? Yaz Mevsimi'nde hedef şampiyonluk diyebilir miyiz?

Sezona bu kadar iyi başlamamızı çoğu kişi gibi ben de beklemiyordum. İyi başlangıcımızın sebebinin doğru takım oyununu oynamamız olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

League of Legends espor turnuvaları arasında şu an Türkiye’de hit seviyede. Bunun nedeni sizce tam olarak nedir? Neden genç oyuncuların da tercihi haline gelen bir spor halinde geldi? Bir sporcu olarak bu gelişmeleri nasıl yorumlamak ister?

Bir LoL oyuncusu olarak bu kadar takip edilmesini yüksek tempolu bir oyun olmasına ve her an bir aksiyon çıkabilme ihtimaline bağlıyorum. Eğlenceli ve takip etmesi kolay bir oyun olduğu için tercih edildiğini düşünüyorum. Bu sektörün gelişmesi beni mutlu ediyor. Gününün çoğunu bu işe harcayan biri olarak emeğimin boşa gitmediğini bilmek mutluluk verici.

Korona virüs etkisi nedeniyle espor dünyası tüm dünyada büyük bir ivme kazandı. Bu konuyla ilgili görüşlerin nelerdir?

Korona virüs ile birlikte insanlar evde daha çok zaman geçirmeye başladılar. Bu da onları evde yapılacak yeni hobilere itti. Esporun biraz zorunluluktan da olsa böyle bir ilgi görmesinden mutluyuz. Sektörümüz büyüyor. Espor büyüdükçe hem oyuncu sayısı artacak, hem de kurumlar bizim için daha çok seçenek sunacak.

Online oynamak mı, yoksa arenada taraftarlarla oynamak mı? Senin için en rahatı hangisi?

Pek fark etmiyor, ancak çoğu zaman soğukkanlı biri olduğum için arenada taraftarların karşısında oynamanın benim için daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.

Kendi adına gelecek hedeflerin nelerdir?

Elimden gelenin en iyisini yaparak kazanabildiğimiz kadar kazanmak dışında bir hedefim yok. Daha açık olmam gerekirse “yapabileceğim her şeyi yapayım; gerisinin pek bir önemi yok” mantalitesine sahibim.

Mehmet Caner Kolağasıgil / Fanatik Özel