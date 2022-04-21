Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler son dönemin en çok konuşulan futbolcularından biri olmayı başardı. Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig 'de 10 maçta 224 dakika süre alan yıldız futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performansıyla tam 5 gole direkt katkı yaptı. Arda Güler, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında en çok skor katkısı yapan ikinci isim olmayı başardı. Listenin zirvesinde Barcelona'nın süper yeteneği Gavi var. La Liga'da 27 maça çıkan ve 1726 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 6 asistle 8 gole katkıda bulundu.

YILDIZLARI SOLLADI

Ancak piyasa değeri 60 milyon Euro olan Gavi 215 dakikada bir skor katkısında bulunurken, Arda Güler, Süper Lig'de 44 dakikada bir gol ve asist üretmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yıldızı ligdeki 5 gollük katkısıyla Jeremy Pino, Ansu Fati ve Eduardo Camavinga gibi çok önemli genç yetenekleri solladı. Arda Güler'in Süper Lig'de kalan 5 haftalık süreçte daha çok forma şansı bulması durumunda gol ve asist sayısını daha da artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)