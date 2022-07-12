Fenerbahçe 'nin ilk 3 hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler, son 3 karşılaşmada ikinci yarılarda oyuna girdi. Toplamda sadece 60 dakika sahada kalan oyuncu, bu sürede yine klasını konuşturdu. Hull City mücadelesinde 60. dakikada Ferdi'nin yerine oyuna giren Arda, 87'de Alex'e nazire yaparcasına attığı frikik golüyle takımını öne geçirdi, bir dakika sonra da Serdar Dursun'un golünü ilk başlatan isim oldu. Arda'nın frikik golünden sonra direkt kulübeye gitmesi ve sevincini masör Özkan Alaca ile yaşaması dikkatlerden kaçmadı. İşte bu sevincin perde arkasını SABAH SPOR aralıyor. 17 yaşındaki yıldız oyuna girerken Alaca'nın Arda'yı sıkı sıkı tembihlediği ve "Frikik olursa sakın kimseye bırakma, gol atacaksın" dediği öğrenildi.

JESUS FORMÜL HAZIRLIYOR

Arda söz dinledi ve golden sonra da teşekkür için kulübeye koşarak Alaca'ya sarıldı. Arda'nın sakatlıktan çıktıktan sonra aldığı süreleri mükemmel kullanması Jorge Jesus'un planlarını değiştirdi. Portekizli teknik adam, Arda'yı 11'e dahil edecek formülleri hazırlamaya başladı. Portekizli hoca, 17 yaşındaki oyuncuyu forvet arkası olarak kullanıp, Rossi'yi eski bölgesi olan sol tarafa çekebilir. (Sabah)