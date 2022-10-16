MENÜ

Arda Güler'in gözü Jesus'ta: Bir kez daha...

Fenerbahçe'de Arda Güler, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan Ankaragücü maçı öncesi şans bekliyor.

16 Ekim 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Arda Güler'in gözü Jesus'ta: Bir kez daha...

Sarı-lacivertlilerin futboldaki geleceği olarak gösterilen ve 10 numaralı formanın sahibi olan Arda Güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi tam anlamıyla havaya girmiş durumda...

Şu ana kadar fazla üsre alamayan Arda'ya hocası Jorge Jesus, bu sezon ikinci kez ilk 11'de oynama şansını, AEK Larnaca deplasmanında verdi.

İlgili Haberler
Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio'dan seks itirafı!


Arda ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-1 biten Slovacko mücadelesinde onbirde yer almıştı.

Genç oyuncunun, Başkent'te oynanacak olan maçta Jesus'tan bir kez daha formayı kapmak adına antrenmanlarda ekstra motivasyonla çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Henüz 17 yaşındaki yıldız adayı, yarınki mücadelede bu sezon ilk kez bir lig sınavına 11'de başlamayı umut ediyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...