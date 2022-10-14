Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceği Arda Güler'in annesi Serap Güler, AEK Larnaca galibiyeti sonrası Twitter üzerinden oğluna duygu yüklü bir mesaj gönderdi.

Anne Güler'in, oğlu Arda'nın maç sonrası paylaşımına yaptığı yorum yüzlerce beğeni aldı.

Serap Güler'in paylaşımı şu şekilde:

"Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi"





İlgili Haberler Fenerbahçe maçında Larnaca taraftarından skandal pankart!





ARDA GÜLER BÜYÜLEDİ

Fenerbahçe taraftarının göz bebeği Arda Güler, bu sezon fazla şans bulamadı. Jorge Jesus, yeni sistemini oturtmak ve bir an önce iyi sonuçlar almak için deneyimli isimlere yöneldi, 17 yaşındaki oyuncu genelde kulübede bekledi.

Portekizli teknik adam, dün AEK Larnaka deplasmanında genç öğrencisini ikinci kez 11’de sahaya sürdü. Arda daha önce Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 3-0 kazanılan Slovacko maçının rövanşında 11’de görev yapmıştı. Genç yıldızın forma giymesi, Sarı-Lacivertliler için maçı daha da anlamlı hale getirdi. 17 yaşındaki müthiş yetenek, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

20 İKİLİ MÜCADELE!

Arda Güler, harika tekniğini konuşturdu. Rakip oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Arda’nın bir şutu kalecide kaldı, bir şut pasını arkadaşları kullanamadı. Genç yıldız tam 20 ikili mücadeleye girdi ve bunların 12’sini kazandı. Savunmaya yardımı da ihmal etmeyen Arda, 3 top kaptı ve 1 pas arası yaptı. Oyunda kaldığı 69 dakika boyunca etkili bir performans sergileyen Arda Güler, mücadeleyi yüzde 90 pas isabetiyle UEFA’dan Arda tamamladı.



