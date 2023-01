Gençlerbirliği alt yapısında yetişen ve 2019 yılında Fenerbahçe ’ye transfer olan genç yıldız Avrupa devleri tarafından takip ediliyor. Oyunun iki yönünde de aktif olarak oynayan genç yetenek, topa sahip olduğu zaman gösterdiği saha görüşüyle Avrupa’da takımların dikkatini çekiyor.





İLK KEZ A MİLLİ TAKIMDA YER ALDI

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla beğenileri topalayan Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilmişti.

İskoçya maçında sahada yer alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Gaziantep halkının sevgi gösterileriyle karşılaşmıştı.

İTALYAN MEDYASINDAN NAPOLI İDDİASI

Arda Güler’in performansı İtalya devlerinden Napoli’yi etkiledi. Daha önce Fenerbahçe’den Eljif Elmas’ı ve Kim Min Jae’yi kadrosuna katan Napoli bu kez de hedefine Arda Güler’i koydu.

Napoli’ye yakın haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe’nin kapısını çalacağını iddia etmişti. Bununla beraber Corriere dello Sport’un yaptığı haberde diğer İtalyan devi Milan’ın da Arda Güler için Napoli ile rekabete gireceğini belirtti.





50 GENÇ YILDIZ

Four Four Two Dergisi bu yıl da en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Arda Güler için umut dolu sözler kullanıldı.

Listenin ilk sırasında Dortmund’un 19 yaşındaki genç yıldızı Jude Bellingham yer aldı. Yıldız futbolcu için “Ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve her şeyi yapabiliyor” sözleri kullanıldı.

Listenin ikinci sırasında Bayern Münih’in ve Alman Milli Takımı’nın genç yeteneği Jamal Musiala yer aldı. Hansi Flick "Adam eksiltmede, birebirde sıradışı. Bir kaç yıl sonra böyle yetenekler takımımızda olacak. Doğru yoldayız" sözlerini kullandı.

ARDA GÜLER 16. SIRADA

Listede Arda Güler’e 16. Sırada yer verilirken, RB Salzburg’dan Benjamin Sesko 3, Barcelonalı Gavi 4, Real Madrid’in 18 yaşında Palmeiras’tan kadrosuna kattığı Endrick 5, Dortmund’un Alman forveti Youssoufa Moukoko 6, Southampton’dan Romeo Lavia 7, Manchester United’ın genç yeteneği Alejandro Garnacho 8, Liverpool’lu Harvey Elliott 9 ve Chelsea’li Carney Chukwuemeka 10. sırada yer aldı.

OYUN GÖRÜŞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

NTV’nin derlediği haberde 17 yaşındaki gencin oyunun iki yönünde de oynadığı vurgulandı. "Sahayı yapabileceği kadar geniş yapabiliyor. Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor.

Bu rolün her iki yönünü oynamak için zaman, sabır ve olgunluk gerektirir. Arda Güler'de bunlar var. Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k'ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel.

Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne'nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Henüz çok fazla oynamadı. Herkes onu ister ve büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur" sözlerine yer verildi.

UEFA ARDA GÜLER’E DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa futbolunun başı UEFA, 2023 yılı için futbolseverlere tavsiyelerde bulundu. “2023'te izlenmesi gereken oyuncular: Avrupa futbolunda bu sene kimin yıldızı parlayabilir?” haberinde Fenerbahçeli Arda Güler de kendine yer buldu.

SÜPER LİG’DE EN GENÇ GOLCÜ

Fenerbahçe’nin genç yeteneği için UEFA’nın resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi: "Dripling yeteneği ve delici pasları nedeniyle 'Türk Messi' olarak adlandırılan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de dikkatleri üzerine çekti ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil eden en genç oyuncu oldu."

ATTIĞI GOL GÖSTERİLDİ

Makale görselinde Arda Güler’e yer verilirken, UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’e attığı golün de görüntüleri gösterildi.

