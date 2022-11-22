Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in ismi Avrupa'da duyulmaya devam ediyor. Çek Cumhuriyeti ile yapılan hazırlık maçında ilk kez A Milli takım forması giyen Arda Güler'i gerek Bundesliga'dan gerekse Premier Lig'den birçok kulüp takip ediyor. Arda ile ilgili sıcak gelişmeyi teknik direktör İrfan Buz paylaştı.





GRUP LİDERİ OLARAK SON 16'YA KALDI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu zirvede tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip, 14 puan toplayıp ülke puanına da önemli katkılarda bulundu. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

29 PUANLA SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Spor Süper Lig 'de müthiş bir performans gösteren ve şu anda lider olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alarak 29 puan topladı.





ARDA'NIN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Fenerbahçe doğal olarak Arda Güler’i bırakmaya hiç niyetli değil. Ancak geçen sezon imzalanan yeni sözleşme gereği önümüzdeki sezon 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. Eğer genç yetenek bu sezon 1500 dakika süre almazsa, bu bedel 5 milyon Euro’ya düşecek. Napoli, ocak ayında 20 milyon Euro’yu verip, Arda’nın sezonu Fenerbahçe’de bitirmesini teklif ederek ikna etmeye çalışabilir. Son dönemde Tottenham ve Dortmund’un da Sarı-Lacivertliler’in genç yıldızını yakından takip ettiği kaydedildi.

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ARDA TARİHE GEÇTİ!

Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen oyuncuların başında gelen Arda Güler, Çekya karşılaşmasının 68. dakikasında oyuna girdi ve ilk kez A Milli oldu. 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda, 17 yaş 8 ay 25 günle Ay-Yıldızlı formayı sırasıyla Batuhan Karadeniz (17 yaş 5 ay 16 gün), Caner Erkin (17 yaş 7 ay 22 gün) ve Enes Ünal'dan (17 yaş 10 ay 21 gün) sonra giyenen genç 4. futbolcu unvanını elde etti.





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EMİRHAN'DAN SONRA

Arda, daha oyuna girmeden Gaziantep'te onun ismiyle tezahüratlar yapıldı. Yıldız adayımız, topu her ayağına aldığında büyük bir alkış koptu. İlk 11'de Samet Akaydin ve Onur Bulut, 59'da da Tayyip Talha Sanuç, tıpkı Arda gibi ilk kez A Milli oldular ve çok iyi bir performans ortaya koydular. Emirhan İlkhan ise bu heyecanı yaşamayı sonraki maçlara bıraktı.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜNDÜ"

"Hem Diyarbakır'da, hem Gaziantep'te çok büyük sevgi ve destek gördüm. Beni çok mutlu ediyor ve özgüvenimi artırıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Burada çok iyi bir takım var. Herkes bana çok yardımcı oldu. Bugün benim için çok özel bir gün. Her çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyoruz. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti."









İRFAN BUZ: BUNDESLİGA DEVLERİ PEŞİNDE

Radyospor'a konuşan teknik direktör İrfan Buz, Arda Güler'in Bundesliga'da büyük takımların gündeminde olduğunu söyledi. Buz, "Arda Güler bana göre hem milli takımda hem de Fenerbahçe direkt oynatılmalı, onda her şey var. Bence Avrupa'da büyük takımlarda olsa direkt oynatılırdı" diye konuştu.

ARDA GÜLER'İ TAKİP EDEN TAKIMLAR

İrfan Buz, Arda Güler'i izleyen takımlyarı da açıkladı. Buz, şunları söyledi: "Bayern Münih ve Borussia Dortmund'ın dışında da onu takip eden Alman takımları var. Bunları bizzat bu kulüplerde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Stuttgart'tan, Bayern Münih'e ve Borussia Dortmund'a kadar bütün kulüpler Arda'nın üzerinde çok duruyorlar."









"LİVERPOOL DA ÇOK İSTİYOR"

İngiltere'den Liverpool'un Arda Güler'i çok istediğini belirten Buz, "Ama Liverpool dışında onu isteyen Premier Lig kulüplerinin olduğunu duydum'' diye konuştu.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.