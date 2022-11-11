Fenerbahçe 'nin Gençlerbirliği altyapısından keşfederek kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda Güler, yıllar içerisindeki gelişimiyle dünyanın en iyi genç yetenekleri arasına adını yazdırdı. Sarı-lacivertli ekipte kademe kademe ilk 11'de yer almaya başlayan genç yıldız, son olarak Dinamo Kiev maçında sahaya ilk 11'de çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. İşte detaylar...









ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM'DA

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak maçların kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin süper çocuğu 17 yaşındaki Arda Güler, ilk kez davet aldı. Sarı-Lacivertliler, Milli Takım'a tam 6 oyuncu gönderdi. Tayyip Talha Sanuç, Emirhan İlkhan ve Samet Akaydın da ilk defa çağırıldı.

KABUL OLMUŞ DUAMSIN!

Arda Güler, bu sezon ligde 4 maçta 2 gol ve Avrupa Lig'inde ise ilk golünü atmayı başardı. Avrupa'da ilk kez ağları havalandıran ve golünü iki ay önce ameliyat olan annesine armağan eden Arda Güler dün de sosyal medyadan, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" mesajını paylaştı. Annesi Serap Güler de "Sen benim kabul olunmuş duamsın.. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım" karşılığını verdi.

NAPOLİ DE DEVREDE

Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, Fenerbahçe'yle temasa geçecek. Arda için resmi teklif hazırlığı yapan İtalyan ekibi yönetimle masaya oturacak. Bilindiği üzere Napoli daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer etmişti. Napoli Kim Min-Jae için sarı-lacivertli takıma 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

UKRAYNA BASINI İSYAN ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş bir başarı gösteren Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i devirdi ve grubu liderlikle tamamladı. Sarı-lacivertli ekip başarısıyla, diğer taraftar Kiev ekibi ise 1 puan alabildiği performansıyla tarihe geçti. Ukrayna basını ise temsilcisinin yaşadığı hezimeti ağır ifadelerle eleştirdi. Sport24'in 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı; 'Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı.





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AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Dünya basınında da sık sık gündeme gelen Fenerbahçeli Arda, transfer söylentilerinde de ismi en çok geçen oyuncular arasında. Özellikle Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği Arda Güler için çıkan son transfer söylentisi herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Bir dönem Galatasaray 'da da danışmanlık görevi gören ünlü sportif direktör Luis Campos, Arda Güler'i PSG'ye transfer etmek için kollarını sıvadı.

İŞTE PSG'NİN ARDA GÜLER PLANI

Luis Campos, Arda Güler'in haklarını önce Fenerbahçe'den alacak ve genç oyuncuyu pişmesi için Celta Vigo'ya götürdükten sonra PSG'ye taşımayı planlıyor. Bir iki sezon içinde Lionel Messi'nin emekli olmasından sonra Fransız ekibinin 10 numaralı formasını Arda Güler'e verebileceği konuşuluyor. Ünlü sportif direktör Luis Campos, hali hazırda La Liga takımlarından Celta Vigo'nun da sportif direktörlüğünü yapıyor.

DÜNYA REKORUNU KIRACAK

PSG yönetimi, Arda Güler için dünya rekoru kırmaya da hazır. Hali hazırda 18 yaşının altındaki bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini Bayern Matuys Tel'i almak için Rennes'e 20 milyon euro ödeyerek yaptı. Campos'un Tel gibi 2005 doğumlu olan Arda Güler için 25 milyon euro'luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Arda Güler'in henüz tam olarak hazır olmadığını düşünüyor. Genç isme zaman zaman şans veren Jesus, oyuncunun fiziksel gelişimini de yakından takip ediyor. Öte yandan Arda Güler, devleri peşinden koşturmaya devam ederken, Fenerbahçe yönetimi de oyuncunun tüm haklarını alabilmek için seferber oldu. Arda Güler'in haklarının yüzde 20'lik kısmını elinde bulunduran Gençlerbirliği ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi henüz anlaşma sağlayamamıştı. Gençlerbirliği, yüzde 20'lik hak için 5 milyon Euro talep etmişti. (Sabah)







