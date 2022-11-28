Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler kısa sürede Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, devleri peşine takmıştı. Performansıyla 17 yaşında A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.





Jorge Jesus’tan Flamengo’ya: Mümkün değil

Son dönemde Jorge Jesus ile Flamengo arasındaki flört iddiaları, Sarı-Lacivertli taraftarları fazlasıyla endişelendirmişti. Portekizli hocanın menajerinin Brezilya’ya giderek Kırmızı-Siyahlılar’ın başkan yardımcısı ile görüştüğü öne sürülmüştü. Flamengo ile Copa Libertadores’i ve Brezilya Kupası’nı kazanan Dorival Junior’ın resmen ayrılmasının ardından Jesus iddiaları daha da güçlendi. Ancak Brezilya’dan bu konuda müjdeli haber geldi. Buna göre Flamengo, gerçekten 68 yaşındaki teknik adamla görüşerek teklif iletti.

Jorge Jesus’un ise bu talebe son derece ‘kibar ve kısa’ bir yanıt verdiği belirtildi. Portekizli hocanın Brezilya ekibinin yöneticilerine, “Teşekkür ederim. Ancak Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Size gelmem mümkün değil” dedi. Fenerbahçe Yönetimi şimdi Jorge Jesus’un sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.





Sakatlar bugün takıma dönüyor

Sarı-Lacivertliler’de Luan, Gustavo, King, İrfan Can Eğribayat, Lincoln, Mert Hakan, Ferdi ve Emre Mor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya sakat olarak girmişti. Bu futbolcular, bireysel çalışmalara başlamıştı. Sağlık ekibinin yaptığı son değerlendirmenin ardından 8 oyuncunun da tamamen iyileştiği belirlendi. Bugünkü antrenmanda bu futbolcuların tamamının takıma katılacakları öğrenildi.

Avrupa devleri peşinde

Fenerbahçe’nin süper çocuğu, şimdiden transferin gözdesi haline geldi. Önce kulüp tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olan, ardından Avrupa’da Çubuklu formayla gol atan en genç isim unvanını kazanan Arda Güler son olarak Milli formayı da sırtına geçirmişti. 17 yaşındaki yıldız, Avrupa’nın birçok devi tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde Milan ve Napoli, Arda Güler’e ilgi konusunda ön plana çıkmıştı.

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Barcelona ile PSG arasında savaş

Ancak İspanyol AS Gazetesi ve Fransız internet sitesi Le10Sport, genç yetenek için şu anda Barcelona ile PSG arasında bir savaş yaşandığını belirtti. Yapılan haberlerde Barça’nın Kayserispor’dan Emre Demir’i kadrosuna kattığı hatırlatılarak Arda için de devrede olduğu belirtildi.

Campos çok istiyor!

Ali Koç’un şirketlerinden birinin Barcelona’nın sponsorları arasında yer aldığı da vurgulandı. Ancak PSG’nin, 17 yaşındaki oyuncu için adım atan ilk takım olduğu vurgulandı. Fransız ekibinin stratejik danışmanı Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Dev bonservis...

PSG’nin Arda Güler için 25 milyon Euro’yu (484 milyon TL) gözden çıkarttığı iddia edildi. Campos, Galatasaray ’da başkanlık yaptığı dönemde Burak Elmas’ın danışmanıydı ve Arda’yı yakından tanıyor. Bu transferde Portekizli futbol adamının ısrarcı olduğu belirtildi.

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