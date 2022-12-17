Fenerbahçe 'nin Gençlerbirliği alt yapısından kadrosuna kattığı ve geçen sezon Türk futboluna kazandırdığı Arda Güler, birçok Avrupa devi tarafından yakından takip ediliyor. İtalyan basını özellikle Napoli'nin genç yıldızla ilgilendiğini ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını iddia etmişti.

Napoli'den sonra bir Avrupa devi daha Arda'yı yakın takibe aldı. Transfer için başkan Ali Koç ile görüşme yapıldığı ve genç yıldızın bonservisinin belli olduğu ifade edildi. İşte Fenerbahçe'de son gelişmeler ve Arda transferinin tüm ayrıntıları..









JESUS'UN ÖNCELİĞİ SAVUNMA

Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları için düğmeye basıldı. Hem iç hem de dış transferde planlarını hazırlayan sarı-lacivertlilerde çalışmalar da somutlaşmaya başladı.

Dış transferde ilk hedef savunma hattı olacak. Fenerbahçe’de stoper hattına mutlaka bir isim eklenecek. Zira hücumda çok sayıda alternatif olması sebebiyle forvet transferi öncelik değil.

Çünkü zaten halihazırda iyi bir kamp geçiren Serdar Dursun, sakatlıktan güçlü dönen Joshua King, joker gibi hücumun her yerinde oynayabilen Rossi, Dünya Kupası’ndan erken dönen Batshuayi ve Valencia hücum hattındaki güçlü alternatifler. Ayrıca sakatlanan Joao Pedro’nun da 3 ay sonra takıma dönerek, sezonun ikinci yarısında sahaya çıkması sözkonusu. Bu nedenle transferde ibre stoper hattına daha yakın duruyor.

ARDA GÜLER'İN GERİ DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Arda Güler diz travması nedeniyle yaklaık 2 haftadır sahalardan uzak. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenelerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer vermişti.

Oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyordu. Arda Güler'in kısa süre içinde takıma dönmesi amaçlanıyor. Genç yıldızın Trabzonspor maçı sonrası takım antrenmanlarında yer alabileceği iddia ediliyor.









İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti.

İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu.

İTALYANLAR NAPOLI İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Arda Güler'in Fenerbahçe'deki performansı ve potanisyeli İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi etkiledi. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları kadrosuna katan Napoli bu kez gözünü Arda Güler'e dikti. Napoli'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağını iddia etti.

Ayrıca İtalya'dan Corriere dello Sport, Milan'ın da Arda Güler ile yakından ilgilenen takımlar arasında olduğu ve bu transferde Napoli ile rekabete hazır olduğunu vurguladı.









FENERBAHÇE VE GENÇLERBİRLİĞİ ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, Arda Güler'in sonraki satışından elde edilecek pay konusunda anlaşma sağladı. Gençlerbirliği, Arda'nın bir sonraki satışından yüzde 20'lik bir paya sahipti. Yapılan anlaşmaya göre bu pay tamamen ortadan kalkacak ve Arda Güler'in transferinden elde edilen gelir sadece Fenerbahçe'ye kalacak.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon Euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuştu.

AJAX PEŞİNDE! ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME YAPTILAR

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Hollanda devi Ajax çok ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda! Ajax'lı kurmayların Arda Güler'in ailesi ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la da temasa geçtiği öğrenildi. Adeta dört bir yandan Arda'yı ablukaya alan Ajax'ın temaslarının hızlandıracağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da gelişimini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Hollanda kulübüne sıcak baktığı ifade ediliyor.

BONSERİVİSİ DE ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler, bu sezon eğer belli bir maç sınırına ulaşırsa serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak. Aksi taktirde Arda 5 milyon Euro'ya serbest kalacak. Ancak Arda'nın bu maç sınırını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollanda devinin bu 20 milyon Euro'luk rakamı makul bulduğu ve sezon sonunda bu parayı Fenerbahçe kulübüne vererek Arda'nın bonservisine sahip olmak istediği ifade ediliyor.

DÜNYA YILDIZI OLACAK

17 yaşındaki Arda Güler sadece Türk futbolunun değil, Avrupa futbolunun da önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Arda Güler, bu sezon az sayıda da olsa Fenerahçe formasıyla çıktığı maçlarda da klasını fazlasıyla göstermeyi başardı.

Arda Güler ayrıca İngiltere'den The Guardian'ın en heyecan verici 60 yetenekli futbolcu listesinde de yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız bu maçlarda 3 gol atarken 1 asistle oynadı. Ayrıca Arda Güler bu sezon ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.