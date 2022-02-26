Fenerbahçe , Slavia Prag karşısında her iki maçı da 3-2 kaybederek Konferans Ligi’nden elendi. Ancak Arda Güler’in her iki karşılaşmada sergilediği performans, Çek basının da dikkatlerini çekti. Sport.cz yazarı Jan Maly, 17 yaşındaki yıldızla ilgili övgü dolu bir yazı kaleme aldı.

"Arda bir gün Real Madrid'e gidebilir"

Maly, Arda’yı tanıtan ifadeler kullandıktan sonra genç oyuncuyla ilgili olarak, “Bazıları ona bakınca Real Madrid’in efsanesi Guti’yi görüyor. Son yıllardaki en iyi Türk oyuncu olan Emre Belözoğlu’nu da andırıyor. Fenerbahçe onu koruyor ve kolluyor. Özel bir şoförü var. Yakında yeni sözleşmeye imza atması da bekleniyor ve yeni sezonda çok daha fazla sorumluluk alması muhtemel. Bir gün Real Madrid’e gidebilir” diye yazdı.







