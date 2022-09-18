Fenerbahçe 'nin ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sezon Sarı Lacivertliler'de istediği süreleri henüz alamasa da genç futbolcunun ilerleyen zamanlarda 11'deki formasını alacağını öğrenildi.

En değerli isim

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olan Arda Güler, yaşıtlarına fark attı. Alman istatistik sitesi Transfermarkt yıldız oyuncunun piyasa değerini güncelledi. Avrupa kulüplerinin radarında olan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim olmayı başardı.





İlgili Haberler Son dakika Fenerbahçe haberi! İşin sırrı 6 numarada





Sorulara içtenlikle yanıt verdi

Süper Lig 'in yeni açılan sosyal medya hesabının yayınladığı 'Kısa Sorulara Kısa Cevaplar’ın ilk konuğu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oldu. Genç yıldız adayı kendisi hakkında sorulan sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Arda Güler'e sorulan sorular ve genç futbolcunun yanıtları şu şekilde:

Tribünde duyduktan sonra eşlik ettiğin bir beste?

-Sevdik seni her şeyden çok.

İsminde Kojo olan takım arkadaşın hangisi?

-Joshua King.

Plase mi, pis burun mu?

-Plase.

Maç öncesi dinlediğin şarkı?

-Ben 90'lar şarkılarını dinlemeyi seviyorum. Ama otobüste Mert ağabey ya da İrfan ağabey ne açarsa onları da dinliyorum.

En sevdiğin tatlı nedir?

-Maç ve idman programı yoğun olduğu için çok tatlı yemiyorum ama hepsini seviyorum.

Giymekten en çok hoşlandığın kıyafet?

-Özel bir kıyafetim yok ama sade giyinmeyi seviyorum.

En sevdiğin film?

-Yeşil yol.

En çok beğendiğin Fenerbahçe forması hangisi?

-Tüm formalar çok güzel ama çubuklu benim için en özeli.

Ankara simidi mi, İstanbul simidi mi?

-Ankara doğdum, büyüdüm. Ondan dolayı Ankara simidi diyorum.







