Arda Güler'den Hull City maçı sonrasım paylaşım: "Çalışmaya devam edeceğim"
Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe, son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verdi. Maçı 2-0 kazanan Sarı-Lacivertli ekipte serbest vuruştan fileleri havalandıran ve mücadeleye damga vuran genç yetenek Arda Güler, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Arda Güler paylaşımında, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.
Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe , son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verdi. Maçı 2-0 kazanan Sarı-Lacivertli ekipte serbest vuruştan fileleri havalandıran ve mücadeleye damga vuran genç yetenek Arda Güler, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Arda Güler paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun."
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1546243111424253955