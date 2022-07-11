Dinamo Kiev maçı öncesi Fenerbahçe , son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verdi. Maçı 2-0 kazanan Sarı-Lacivertli ekipte serbest vuruştan fileleri havalandıran ve mücadeleye damga vuran genç yetenek Arda Güler, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun."







