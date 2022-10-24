Galatasaray Süper Lig'in 11. haftasında NEF Stadı'nda karşılaştığı Alanyaspor 'la 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi yöneten Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar büyük tartışma konusu oldu. Sarı-Kırmızılı takımda Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görürken, Alanyaspor cephesi verilmeyen penaltıyı gündeme getirdi. Ülke spor gündemi maçın 31. dakikasından sonra yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam ediyor.

BOEY'İN KIRMIZISI TARTIŞILDI

Maçın 31. dakikasında Sacha Boey'in savunma arkasına atılan topta Daniel Candeias'ı arkadan çektiği gerekçesiyle hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı. Galatasaraylı futbolcular Palabıkyk'ın bu kararına itiraz etti ama sonuç değişmedi. Kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart kararına gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.





Öte yandan, maç oynanırken Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.

SACHA BOEY'DEN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Gece geç saatlerde bir paylaşımda bulunan Sacha Boey, "Haksız bir karar. Bu akşamki destekleri için takım arkadaşlarıma ve taraftarlara çok teşekkür ederim. Savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇOBAN: BOEY'İN KIRMIZI KARTINA KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL

Fanatik'teki yazısında pozisyonları değerlendiren Deniz Çoban, Boey'in kırmızı kartıyla alakalı olarak "31. dakikada Boey’in gördüğü kırmızı karta katılmam mümkün değil. Her şeyden önce kaleye mesafe oldukça fazla. Ayrıca Alanyalı oyuncunun topu kontrol olasılığı çok düşük. Faul anında top kısmen Muslera’ya uzak gibi görünse de top Muslera’ya doğru giderken, Alanyalı oyuncudan uzaklaşıyor. Sarı kart verilmesi gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR: "BÖYLE GİDERSE BİZ BU LİGİ BİTİRTMEYİZ"

Maç sonu hakem hatalarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, "Ben de feveran ediyorum, kelimelerime dikkat ediyorum. Herkes bağırıyor ne değişti. Hiçbir şey değişmedi hep böyle. Daha radikal şeyler gerekiyor, biz o radikal adımları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse her türlü masada derken biz bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir şey. Yapının, kurgunun içerisinde çözemeyen oluşum. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Getirin VAR sistemini İngiltere'de, Almanya'da bağımsızlıklarını koruyarak yönetiyorlar. Teknoloji zaten var. Oradan ya da Riva'dan izlemiş. Bu gemi batmış. Dipteki yosunun içerisinde mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER'İN GALATASARAY BEĞENİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler'den Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir beğeni geldi. Genç oyuncu, bir spor spikerinin yazdığı "Abdülkerim Durmaz: İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" twetini beğendi. Bu durumu gören Sarı-Kırmızılı taraftarlar Arda'nın beğendiği tweti paylaşmaya başladı.

Genç yıldız adayının kısa süre sonra bu beğenisini geri çektiği görüldü...