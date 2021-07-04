Arda Güler yine şov yaptı! Başakşehir maçında 2 gol - 1 asist...

Fenerbahçe 'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Başakşehir U19 takımı ile oynanan Gelişim Ligi çeyrek final maçında 2 gol - 1 asist yapan Arda Güler, geleceğin yıldızı olabileceğini bir kez daha kanıtladı









Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Başakşehir'i 6-0 yenerken Arda Güler 2 gole imza attı. Kendinden büyük yaş grubunda oynayan Arda Güler daha önce de Galatasaray karşısındaki derbi maçta müthiş bir gol atmıştı

Ligde normal sezonu 6. bitiren Fenerbahçe, 3. sırada bitiren Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 4-0 öne geçti. İkinci yarıda da 2 gol bulan sar-lacivertliler sahadan 6-0 galip ayrıldı. Emirhan Otel Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan maçta golleri; Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Arda Güler (2), Bora Aydınlık ve Kaan Öztürk kaydetti.





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Arda Güler bu sezon U19 Ligi'nde 9 gol atıp 5 asist yaptı ve önemli katkı verdi. Zaman zaman A Takım ile çalışan ve kadroya giren Arda Güler'in gelecek dönemde adından daha çok söz ettireceği kesin...



