Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe 'nin ve Türk futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olan Arda Güler, "viral gastroenterit" tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit" tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır.





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