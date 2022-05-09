Arda Güler, U17 Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

U17 Milli Takımımız, 16 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de katılacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla başladı. Yoğun bir tempoda çalışmalarını gerçekleştiren U17 Milli Takımı, çift antrenmanlarla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. 13 Mayıs Cuma gününe kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek olan U17 Milliler, 14 Mayıs Cumartesi günü İsrail'e gidecek.

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan Arda Güler sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk maçında 17 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor ), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım ( Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar