Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kiev maçında galibiyet ve grup liderliği kadar Arda Güler’in performansı nedeniyle de mutlu oldu. 17 yaşındaki oyuncu, Ukrayna ekibi karşısında bu sezon 3. kez 11’de sahaya çıktı. Arda, 23. dakikada çok şık bir gol attı, 45+2’de ise kornerden Willian Arao’ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, müthiş oyunuyla 2-0’lık galibiyetin mimarı oldu. Arda Güler’in Dinamo Kiev karşısındaki performansı, Avrupa futboluna damga vurmasını da sağladı. Bu sezon Avrupa Kupaları’nda, grup etabında aynı maçta hem gol hem de asist yapan en genç isim, Dortmund’un yıldızı Jude Bellingham’dı. 19 yaşındaki İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla’yı 4-1 yendikleri mücadelede hem ağları sarsmış hem de asist yapmıştı.









Yine tarihe geçti

Arda Güler, Dinamo Kiev mücadelesinde aynı performansı tekrarlayarak bu sezon Avrupa Kupaları’nda bunu başaran en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu. 17 yaşındaki yıldız, Ukrayna ekibine karşı fileleri sarsarak Fenerbahçe tarihinin Avrupa’da gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olarak da tarihe geçmişti.

‘17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu’

Ukrayna basını, Dinamo Kiev’in 2-0’lık Fenerbahçe yenilgisi sonrası Arda Güler’i ön plana çıkardı. Sport24, “Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo, Avrupa’da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk (Arda), Kievliler’i yerin dibine soktu. Arda Güler, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı” ifadelerini kullandı. TSN, “Sakatlığı sonrası geri dönen Bushchan’ın büyük hatasını Arda Güler affetmedi. İlk yarının duraklama dakikalarında Arao durumu 2-0 yaptı. Dinamo Kiev, maç boyunca Fenerbahçe kalesini hiç zorlayamadı” diye yazdı.





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Arda: Kendime söz vermiştim

Genç yetenek, Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum. İyi bir galibiyet aldık ve grubu lider bitirdik. 2 ay önce annem kalbinden ameliyat olmuştu. Sonrasında futbola odaklanmak çok zordu. Kendime söz verdim, ‘İlk golümü anneme armağan edeceğim’ diye. Motivasyonumu böyle sağlıyordum. Gol atınca çok mutlu oldum ve anneme armağan ettim” dedi. Arda, Jesus’a övgüler yağdırarak, “Çok büyük bir hoca. Sayısız oyuncu çıkarmış biri. İnşallah ben de onlardan biri olurum. Hem saha içinde hem de dışında bizimle özel olarak ilgileniyor” dedi.

Anne Güler’den duygusal paylaşım

Genç yıldız, mücadelenin ardından annesi için sosyal medya hesabından, “Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkür ederim annem. Bu senin içindi. Seni çok seviyorum” paylaşımı yaptı. Arda’nın annesi Serap Güler, oğlunun bu paylaşımına, “Sen benim kabul olunmuş duamsın. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım. Seni seviyorum” sözleriyle karşılık verdi.