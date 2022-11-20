Arda Güler tarihe geçti!

Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen oyuncuların başında gelen Arda Güler, Çekya karşılaşmasının 68. dakikasında oyuna girdi ve ilk kez A Milli oldu. 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda, 17 yaş 8 ay 25 günle Ay-Yıldızlı formayı sırasıyla Batuhan Karadeniz (17 yaş 5 ay 16 gün), Caner Erkin (17 yaş 7 ay 22 gün) ve Enes Ünal'dan (17 yaş 10 ay 21 gün) sonra giyenen genç 4. futbolcu unvanını elde etti.

İlgili Haberler A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Daha iyi yerlere varacağız





Emirhan daha sonra...

Arda, daha oyuna girmeden Gaziantep'te onun ismiyle tezahüratlar yapıldı. Yıldız adayımız, topu her ayağına aldığında büyük bir alkış koptu. İlk 11'de Samet Akaydin ve Onur Bulut, 59'da da Tayyip Talha Sanuç, tıpkı Arda gibi ilk kez A Milli oldular ve çok iyi bir performans ortaya koydular. Emirhan İlkhan ise bu heyecanı yaşamayı sonraki maçlara bıraktı.

Arda maçtan sonra da şu ifadeleri kullandı:

"Hem Diyarbakır'da, hem Gaziantep'te çok büyük sevgi ve destek gördüm. Beni çok mutlu ediyor ve özgüvenimi artırıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Burada çok iyi bir takım var. Herkes bana çok yardımcı oldu. Bugün benim için çok özel bir gün. Her çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyoruz. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti."

Aslıhan Çil