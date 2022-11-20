Arda Güler neden 11 başlamıyor?

Fenerbahçe 'nin gözbebeği Arda Güler. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen geçen sezondan itibaren Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Genç oyuncunun ismi ülke sınırlarını aşmış durumda. Ancak Türk futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in artık 11'de başlamasını istiyor.





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GEÇEN SEZON 16 MAÇTA OYNADI!

16 yaşında Fenerbahçe A Takımı'na yükselen Arda Güler geçen sezon ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Toplam 16 karşılaşmaya çıkan genç yıldız adayı 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Arda geçen sezon oynanan Hatay ve Kasımpaşa maçlarına 11'de başlamıştı.

BU SEZON LİGDE 11'İ YOK!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktöre Jorge Jesus'un Süper Lig 'de çok fazla şans vermediği Arda Güler UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Slovacko, AEK Larnaca ve Dynamo Kiev maçlarına 11'de başladı. Süper Lig'de bu sezon henüz 11'de sahaya çıkamayan 10 numara sadece 37 dakika süre aldı. 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 22 dakika oyunda kalan Arda 2 gol atmayı başarmıştı.





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İLK KEZ A MİLLİ OLDU

Stefean Kuntz tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan 17 yaşındaki oyuncu İskoçya karşılaşmasında süre alamadı. Arda Güler Çekya maçının 70. dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım forması giydi.

ARDA TARİHE GEÇTİ

Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen oyuncuların başında gelen Arda Güler, Çekya karşılaşmasının 68. dakikasında oyuna girdi ve ilk kez A Milli oldu. 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda, 17 yaş 8 ay 25 günle Ay-Yıldızlı formayı sırasıyla Batuhan Karadeniz (17 yaş 5 ay 16 gün), Caner Erkin (17 yaş 7 ay 22 gün) ve Enes Ünal'dan (17 yaş 10 ay 21 gün) sonra giyenen genç 4. futbolcu unvanını elde etti.

"HERKES BANA YARDIMCI OLDU"

"Hem Diyarbakır'da, hem Gaziantep'te çok büyük sevgi ve destek gördüm. Beni çok mutlu ediyor ve özgüvenimi artırıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Burada çok iyi bir takım var. Herkes bana çok yardımcı oldu. Bugün benim için çok özel bir gün. Her çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyoruz. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti."





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KUNTZ GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

"Jorge Jesus, zaten Arda Güler'i çok yavaş bir şekilde adapte etmemizi ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Jorge Jesus, düzenli olarak Arda Güler ile çalışıyor. Birçok genç, yetenekli oyuncular biliyorsunuz. Çok hızlı gelişim sağlamaya çalışıp sıkıntı yaşanlar oldu. Bugün tabii ki oyuna girme imkanı oldu. Oyunun gidişatı ona müsaitti. Oyuncuları 1 hafta boyunca tanıma imkanı buldu, maça daha iyi adapte oldu."

RAPORLAR FENERBAHÇE'DEN

A Milli Takım teknik heyetinin Fenerbahçe'den aldığı atletik performans raporlarına göre Arda'ya 11'de şans vermediği öğrenildi. Stefan Kuntz Jorge Jesus gibi Arda Güler'in biraz daha zamana ve fiziksel yeterliliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor.









FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPTI

Arda Güler'in Çekya maçının 68. dakikasında Enes Ünal'ın oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe sosyal medya hesapları paylaşımda bulundu. Fenerbahçe sosyal medya ekibi TRTSPOR görünsüyle "Arda Güler A Milli Takımımızla ilk maçına çıktı. Tebrikler Arda Güler" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım 30 binin üzerinde etkileşim aldı. Ayrıca twitterdan Arda Güler'in Ay-Yıldızlı formayla fotoğrafı paylaşıldı.