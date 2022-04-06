Arda Güler için Galatasaray derbisinde tarihe geçme fırsatı

Süper Lig'de son 7 maçın 6'sının kazanan ve ikinci sıra için iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Fenerbahçe bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçında gözler genç futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak.

4 GOLE DİREKT KATKI

Son olarak Kayserispor deplasmanında oyuna son bölümde giren ve duraklama anlarında harika bir gole imza atan Arda Güler, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmeyi başarmıştı. Toplamda ligde 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asitle direkt olarak 4 gole imzasını atmıştı.

DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Sarı-Lacivertliler'in kısa bir süre önce sözleşmesini uzattığı Arda Güler, Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa'nın devlerini peşine takmayı başarmış, Bayern Münih, Arsenal gibi kulüplerin scoutları genç yıldızı takibe almıştı.

TARİHE GEÇME FIRSATI

Süper Lig'de aldığı süreye göre dakika başına en sık gol katkısı sağlayan ve Fenerbahçe forması ile gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler, forma şansı bulması halinde Galatasaray derbisinde bir kez daha tarihe geçme fırsatı yakalayacak.

EĞER GOL ATARSA...

17 yaşındaki Arda Güler, 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan dev maçta gol atması halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Arda'ya son dönemde olduğu gibi derbide de son bölümde şans verebileceği ifade ediliyor. 17 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray derbisine psikolojik olarak hazırlanmak için mentörlerle yoğun bir mesai geçirdiği belirtiliyor.

Arda Güler, Alanyaspor'a attığı golle 17 yaş 16 gün ile Fenerbahçe forması ile lig tarihinde gol sevinci yaşayan en genç futbolcu olmuştu.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuş ve bu sezon başında A Takıma dahil olmuştu.