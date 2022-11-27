Fenerbahçe 'nin son dönemde büyük heyecan duyduğu oyuncuların başında gelen Arda Güler, sarı-lacivertli ekipte taraftarlarını adeta mest ediyor.

MİLLİ TAKIM DAVETİ ALDI

Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcusu, başarısıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da listesinde yer buldu. Genç yıldız ilk kez A Milli Takıma davet edilmenin gururunu yaşadı.









VİTOR PEREİRA İLE ŞANS BULDU

Fenerbahçe'ye ikinci kez dönen Vitor Pereira, yaz kampında hazırlık maçlarında süre verdiği Arda Güler'e Süper Lig karşılaşmalarında da süre vermeye başladı. İlk olarak Antalyaspor maçının son 3 dakikasında Fenerbahçe forması giyen Arda, bulduğu bu az sürede asist yaparak taraftarını umutlandırmıştı.

İSMAİL KARTAL İLE PERFORMANSI YÜKSELDİ

Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından göreve gelen İsmail Kartal'ın en büyük değişikliklerinden biri de Arda'yı kullanması olmuştu. Kartal'la birlikte Arda Güler sezonu 3 gol ve 3 asistle tamamladı.

JESUS ELMAS GİBİ PARLATTI

Sezon sonunda İsmail Kartal ile yolların ayrılıp dünyaca ünlü Jorge Jesus'un gelmesiyle Fenerbahçe'nin oyununda da değişiklikler olduğu görüldü. Geçmiş dönemde yeteneğini gösteren Arda'ya güvenen Jesus, özellikle Avrupa maçlarında genç yıldıza uzun süreler verdi. Şu ana kadar 13 resmi maçta forma giyen Arda 3 gol ve 1 asistle oynamıştı.





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SOCUTLAR İZLİYOR

Milli takımla siftah yapan genç yıldız, dünyanın birçok önemli kulübünün scoutları tarafından detaylıca takip ediliyor. Fenerbahçe için büyük bir kazanç olarak görülen Arda Güler için talip olan takımlar her geçen gün artmaya devam ediyor.

1500 DAKİKA OYNAMAZSA BEDELİ SADECE 5 MİLYON EURO OLACAK

2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin TL karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, bu sezonun başında kulübüyle 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Sözleşmeye göre Arda'nın serbest kalma bedeli sözleşmesinin ilk yılında 20 milyon Euro, ikinci yılında 25 milyon Euro, üçüncü yılında ise 30 milyon Euro olacak. Arda'nın kontratında bulunan bir diğer maddeye göre ise genç oyuncu her sezon en az 1500 dakika forma giymek zorunda. Eğer Arda bu sezon 1500 dakika forma giymezse oyuncunun serbest kalma bedeli 5 milyon Euro'ya düşecek.

SÜRPİZ TAKIM DEVREDE

İspanyol Fichajes gazetesinin yaptığı habere göre İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi bir teklifte bulunacak. Haberde yapılacak teklifin yüksek bir meblağdan oluşacağı da aktarıldı. Yine Fichajes gazetesinin haberine göre Napoli, PSG ve Barcelona da Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Haberde bu kulüplerin Arda Güler hakkındaki görüşleri de aktarıldı. İşte bu kulüplerin Arda Güler transferi hakkındaki düşünceleri:

FC Barcelona: Daha önce Kayserispor forması giyen Emre Demir'i kadrosuna katan Barcelona, Arda Güler'in de durumunu yakından takip ediyor. Arda, teknik direktör Xavi Hernandez'in yeni transferlerinden biri olabilir fakat Barcelona mali kriz sebebiyle bu transferde diğer 3 kulüp kadar iddialı değil.

PSG: Fichajes'in İtalyan Calciomercato gazetesine dayandırdığı habere göre PSG'de Arda Güler'in sıkı takipçilerinden. Takımın stratejik danışmanı Luis Campos, Arda'yı takımın geleceği olarak görüyor. Yönetimin genç oyuncu için ciddi bir teklif yapması bekleniyor.

Napoli: Haberde Napoli'nin Tottenham ile birlikte Arda'nın en ciddi takipçilerinden biri olduğu aktarıldı. Teknik direktör Luicano Spaletti, Arda'nın sistemine çok uyacak bir oyuncu olduğu düşünüyor ve onu planlarına dahil etmek istiyor. (Sabah)





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