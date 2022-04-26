Süper Lig 'de ikinciliği elde ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı peşinde koşan Fenerbahçe 'de bu sezon taraftarı en çok mutlu eden konu Arda Güler oldu. 16 yaşında sarı lacivertli formayı giyen ve taraflı tarafsız herkesi büyüleyen genç yetenek, geleceğe dair büyük düşler kurduruyor.

İlk ciddi teklif Borussia Dortmund'dan

Daha şimdiden Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı, bir Avrupa devine transfer olup olmayacağı konuşuluyor. Ki Arda da hayalinin Avrupa olduğunu saklamıyor. Nitekim Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre Arda Güler'e çok ciddi bir teklif de geldi. Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Güler için Almanya'nın önde gelen ve genç yetenekleri daha da parlatıp yüksek bedellere satan Borussia Dortmund'dan teklif geldi.

Ali Koç, Arda Güler için 30 milyon Euro istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncusunu isteyen Borusia Dortmund yönetiminden 30 milyon Euro bonservis talebinde bulundu. Top artık Almanlar'ın sahasında bulunuyor. Borussia Dortmund'un elini çabuk tutması gerekecek çünkü başka kulüplerden de Arda Güler için sarı lacivertli kulübe ulaşmış teklifler bulunuyor.









Leverkusen ve Fiorentina da Arda'nın peşinde

Bir başka Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen de Arda Güler'i radarında tutuyor. Leverkusen scout'ları geçen hafta Arda Güler'i çıplak gözle izledi. İtalya Serie A'dan Fiorentina da genç yıldız ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp. Üç kulübün somut şekilde Arda Güler ile ilgilenmesi Fenerbahçe yönetiminin de pazarlıklarda elini güçlendirecek. Arda Güler'in satışından yetiştirici kulüp olan Gençlerbirliği'nin de yüzde 20 pay alacak.

Gelecek sezon 20 milyona serbest!

Daha önce medyaya yansıyan haberlere göre gelecek sezon sonunda Arda Güler'in serbest kalma maddesi 20 milyon Euro. 2023-24 sezonu sonunda 25, 2024-25 sezonu sonundaysa bu tutar 30 milyon Euro olacak. Ancak bu serbest kalma maddeleri sezon başına 1300 dakika A takımda oynama koşulana da bağlı. Yine edindiğimiz bilgilere göre Arda, en az bir yıl daha Fenerbahçe'de oynayıp sonra Avrupa'ya gitmeyi arzuluyor.

357 dakikada 3 gol 5 asiste imza attı

Bu sezonun başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın verdiği şansı çok iyi kullanan Arda Güler, İsmail Kartal döneminde de iyice vites yükseltti. 2005 doğumlu oyuncu bu sezon 15 maçta toplam 357 dakika süre aldı. Genç oyuncu buna karşın 3 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı. On numara pozisyonunda oynayan Arda Güler, kanatlarda da görev alabiliyor.