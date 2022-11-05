Arda Güler için bomba sözler: 30 milyon eurodan aşağı etmez

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu maçta Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekti. Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, eski oyuncusunun performansı ve geleceğiyle ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

Erol Tokgözler, "Tüm Türkiye maç öncesinde, 'Acaba Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?' diye soruyordu. Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Jorge Jesus da Arda'ya güvendi. Bence beklentilerin üstünde bir performans ortaya koydu. Arda ne kadar süre alırsa alsın, hakkını veriyor. Yeteneğini ortaya koyması çok önemli" dedi.





Jorge Jesus'un Arda Güler'i en doğru zamanda kullanacağını belirten Tokgözler, "Antrenörlükte sevk ve idare diye bir kavram var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bütün oyuncular için gelişime açık bir sezon olacak. Jesus da Arda'yı en iyi şekilde kullanacaktır" diye konuştu.

ÇOK İYİ YERLERE GELECEK

Sarı lacivertli takımın genç yıldızının eski hocası Erol Tokgözler, Arda Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler iyi yerlere gelecek. Oyun stili itibarıyla İspanya Ligi ona uygun. Pas oyununu oynuyorlar orada. Tabi Arda'yı serbest kalma maddesinden mi alırlar bilemiyorum. Bence 30 milyon Euro'dan aşağıya gitmez. Her takım Arda'yı kadrosunda görmek ister. İlerleyen yıllarda da Arda konuşulmaya devam edecek."

Bu arada gelen son bilgilere göre Arda Güler'i Dinamo Kiev ile oynanan maçta Alman Borussia Dortmund ile İspanyol kulübü Sevilla takip etti. Arda'yı önümüzdeki dönemde daha fazla Avrupa devinin takip etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

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"KABUL OLUNMUŞ DUAMSIN"

Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası 'Anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtünü çıkaran Arda Güler'e annesi Serap Güler'den karşılık gecikmedi. Bugün bir paylaşımda daha bulunan Arda Güler, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." dedi.

Arda'nın paylaşımına sosyal medya üzerinden cevap veren anne Serap Güler, "Sen benim kabul olunmuş duamsın. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğim de taşırım. Seni seviyorum." paylaşımında bulundu. (Takvim)



