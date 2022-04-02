Arda Güler: Golümü attığım için mutluyum

Süper Lig 'in31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe 'de dördüncü golün sahibi Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda'nın açıklamaları şöyle;

Mert Hakan abi bana hep iyi davranıyor. Burada da bana pası attı. Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Videolar izliyorum maçlardan önce nasıl goller atabilirim diye. Özgüven, kaygı ve stresle alakalı bize alt yapıda dersler veriyorlardı. Onları sahada uyguladığım için mutluyum. Yasin hocam da maçtan önce kaleci ile ilgili beni uyardı. Golümü attığım için mutluyum.