Arda Güler: Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte Arda Güler maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça ilk 11'de başlayan genç yetenek, çocukluktan beri Fenerbahçeli olduğunu dile getirerek, Sarı-Lacivertli taraftarların 'Arda' tezahüratlarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Gösterdiği performans ile de beğenileri toplayan 16 yaşındaki Arda Güler, örnek aldığı futbolculardan bahsederek, Mesut Özil'i kendisine örnek aldığını sözlerine ekledi.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Taraftarlarımız da 'Arda Arda' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Özgüvenimi arttırdı. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum. Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."



