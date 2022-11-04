Temsilcimiz Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Sarı Lacivertliler 2-1 kazanmıştı.





Gruplarda oynanacak son müsabakalar öncesinde 11 puanla Rennes'in +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, grubunu zirvede bitirmek için Ukrayna temsilcisi karşısında galibiyet aradı. Gruptaki diğer maçta Rennes, AEK Larnaca'yı ağırladı.

İLK YARIDA 2 GOL BİRDEN

Temsilcimiz; mücadelenin 23. dakikasında Arda Güler'le 1-0 öne geçti. 17 yaşındaki yıldız, böylece Avrupa arenasındaki ilk golünü attı. 45+2'de ise sahneye Willian Arao çıktı. Arda bu kez asisti yaptı, Sambacı kafayı vurdu, Sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 2-0 önde girdi.

KİEV 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar buldu. 68'de Kiev'de Illia Zabarnyi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak mücadelenin kalan dakikalarından başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı.

İlgili Haberler UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi! Ülke olarak rekor kırdık





LİDER FENERBAHÇE

Grubun diğer maçında Rennes kendi sahasında AEK Larnaca'yla sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Sarı-Lacivertliler B Grubu'nu 14 puanla lider, Rennes 12 puanla ikinci tamamladı. Temsilcimiz direkt Son 16 Turu'na kalırken, Rennes play-off oynayacak. AEK 5 puanla üçüncü olup Konferans Ligi bileti alırken, Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.

UKRAYNA BASINI İSYAN ETTİ

Sarı-lacivertli ekibin rahat galibiyeti ve Arda Güler’in müthiş performansı Ukrayna basınında da büyük yankı uyandırdı. Özellikle ülkenin en popüler spor sitelerinden biri olan Sport24, Fenerbahçe yenilgisini ve UEFA Avrupa Ligi'nin 1 puanla tamamlanmasını sert sözlerle eleştirdi.

İlgili Haberler Fanatik yazarları Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını yazdı





‘TARİHİ UTANÇ, 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK YERİN DİBİNE SOKTU’

Sport24'in 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı;

‘EN BÜYÜK PROBLEM ARDA OLDU’

'Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı.

‘ÇOCUK TEK VURUŞLA AĞLARI BULDU’

Valencia, Popov ve Bushchan'ın ceza sahası içinde yaşadığı kargaşadan çıkan top, Arda Güler'in vuruşuyla havalandı ve 'çocuk' tek dokunuşla ağları buldu. Genç Güler, Arao'nun golünde de asist katkısı sağladı.

‘KİEV, HİÇ BÖYLE BİR REZALET YAŞAMADI’

Hakem Strukan'ın son düdüğü, Dinamo'nun Avrupa Ligi grubundaki 5. yenilgisini ilan etti. Grup alınan 1 puan ve 5-11'lik averajla tamamlandı. Kiev devi bu turnuvada şimdiye kadar hiç böyle bir rezalete maruz kalmamıştı.

Bu sonuçla Fenerbahçe grup lider olarak doğrudan son 16'ya giderken, Dinamo zaten işlerin çok kötü olduğu ve 8. sırada bulunduğu Ukranya Ligi'ne geri döndü.' ifadeleri kullanıldı. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)