'Arda Güler, Barcelona oyunusu'

Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Arda Güler için canlı yayında Mert Nobre'den övgü dolu ifadeler geldi.

NOBRE'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

A Spor'a konuk olan genç teknik adam, Arda Güler'in Barcelona'nın radarında olduğunun haberinin gösterilmesi üzerine, "Bu yaşta, o kadar net, o kadar iyi ayaklar görmedim ben uzun zamandır. Aynı Alex, Guti gibi. 17 yaşında, tam İspanya, Barcelona oyuncusu bence. O stilde." dedi.









"BÜYÜK BİR YILDIZ"

17 yaşındaki futbolcu için, "Bir kalitesi var, normal değil bu. Büyük yıldız bence." diyen Mert Nobre, Arda'nın fazla süre alamamasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine, "Bence Jorge Jesus doğru o kararda. Zaman da gerekiyor, çok genç daha. Zaman da çok önemli." diye konuştu.

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.







