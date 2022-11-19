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"Arda Güler, Barcelona oyunusu"

Teknik direktör Mert Nobre, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için canlı yayında övgü dolu ifadeler kullandı.

19 Kasım 2022, Cumartesi 08:47 Son Güncelleme:
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'Arda Güler, Barcelona oyunusu'

Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Arda Güler için canlı yayında Mert Nobre'den övgü dolu ifadeler geldi.

NOBRE'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

A Spor'a konuk olan genç teknik adam, Arda Güler'in Barcelona'nın radarında olduğunun haberinin gösterilmesi üzerine, "Bu yaşta, o kadar net, o kadar iyi ayaklar görmedim ben uzun zamandır. Aynı Alex, Guti gibi. 17 yaşında, tam İspanya, Barcelona oyuncusu bence. O stilde." dedi.


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"BÜYÜK BİR YILDIZ"

17 yaşındaki futbolcu için, "Bir kalitesi var, normal değil bu. Büyük yıldız bence." diyen Mert Nobre, Arda'nın fazla süre alamamasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine, "Bence Jorge Jesus doğru o kararda. Zaman da gerekiyor, çok genç daha. Zaman da çok önemli." diye konuştu.

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.


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