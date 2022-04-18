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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'da zirvede

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, şu ana dek dakika başına verdiği gol/asist katkısıyla Avrupa'nın önemli yıldızlarını geride bırakmayı başardı.

18 Nisan 2022, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'da zirvede

Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler kısa zamanda taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Bu sezon vitrine çıkan genç yetenek Lig'de 10 maçta 225 dakika forma giyerken 3 gol 2 asistle göz kamaştırdı.

Arda böylece Süper Lig 'deki ilk sezonunda 45 dakikada bir sonuca etki etmenin sevincini yaşadı.

Genç orta saha oyuncusu, bu performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginde, sahada kaldığı süreye oranla skora en çok katkı yapan oyuncu oldu.

Arda'yı bu kategoride Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting 4 gol 1 asistle takip etti.

15 maçta 257 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 51 dakikada bir tabelayı değiştirdi.

Udinese'nin 20 yaşındaki oyuncusu Lazar Samardzic de şans bulduğu 211 dakikaya 2 gol 2 asist sığdırdı.

Alman futbolcu 53 dakikada bir skora yaptığı katkıyla bu alanda üçüncü sırada yer aldı. 

(TRT Spor)

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