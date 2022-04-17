'Arda Güler atar Fenerbahçe taraftarı güler'!

Göztepe maçına da daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi yedek başlayan Arda Güler'e tribünler, daha ilk yarıdan tam destek vermeye başladı ve oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu. 69'da Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Arda, yaptığı her olumlu hareket sonrası seyircisinin büyük alkışını almayı başardı.

Topu her ayağına aldığında Kadıköy'de herkesi heyecanlandıran 17 yaşındaki yıldız adayı, 83'te kazanılan penaltıda seyircinin de özel isteğiyle ve Enner Valencia'nın da topu ona bırakmasıyla sahneye geçti. Kaleci ile topu ayrı köşelere yollayan Arda, ligde Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı ve gol attığı topu yanına alarak soyunma odasına gitti. Ligde 10 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaşan Arda'nın toplamda 14 karşılaşmada ise 3 golü ve 3 asisti bulunuyor.

Hocası atmasını istedi

İsmail Kartal, "Miguel Crespo ile haber yolladım ve Arda Güler'e penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Kendisini de tebrik ederim. Oynaya oynaya gelişecek ve bir gün, bir bakmışsınız ilk 11'de. Önünde çok yol var" yorumunu yaptı.