Arda Florya’dan çıkmıyor!

Galatasaray’a 9 sezon sonra dönen ve performansıyla göz dolduran Arda Turan, gününün büyük bölümünü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde geçiriyor. Son 6 aylık dönemde boşta olmasına rağmen özel çalışmalar yapan ve fizik olarak fit duruma gelen 33 yaşındaki futbolcu, Fatih hocanın kendisine verdiği kaptanlık pazubandının hakkını veriyor.

06 Eylül 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Arda Florya’dan çıkmıyor!

9 sene sonra döndüğü Galatasaray’da performansıyla göz dolduran Arda Turan, gününün büyük bölümünü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde geçiriyor. Son 6 aylık periyotta boşta olmasına rağmen özel çalışmalar yapan ve fizik olarak fit duruma gelen 33 yaşındaki futbolcu, Fatih hocanın kendisine verdiği kaptanlık pazubandının hakkını veriyor. Yerli-yabancı tüm arkadaşlarıyla yakından ilgilenen Arda, izin günlerinde bile mutlaka Florya’ya uğruyor, salonda ekstra çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıldız futbolcunun en büyük hedefi, maç eksiğini kapatıp özlenen Arda Turan’ı herkese göstermek.

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