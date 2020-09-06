Arda Florya’dan çıkmıyor!

9 sene sonra döndüğü Galatasaray’da performansıyla göz dolduran Arda Turan, gününün büyük bölümünü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde geçiriyor. Son 6 aylık periyotta boşta olmasına rağmen özel çalışmalar yapan ve fizik olarak fit duruma gelen 33 yaşındaki futbolcu, Fatih hocanın kendisine verdiği kaptanlık pazubandının hakkını veriyor. Yerli-yabancı tüm arkadaşlarıyla yakından ilgilenen Arda, izin günlerinde bile mutlaka Florya’ya uğruyor, salonda ekstra çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıldız futbolcunun en büyük hedefi, maç eksiğini kapatıp özlenen Arda Turan’ı herkese göstermek.