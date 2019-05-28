‘Arçil ve Şota gibi olmak istiyoruz’

Aydın’da İncirliova Altınordu Futbol Okulu’nda futbol oynayan 10 yaşındaki ikiz kardeşler Hüseyin ve Hamza Uludağ, hedeflerinin Trabzonspor’un unutulmaz ikizleri Arçil ve Şota Arveladze gibi Bordo-Mavili formayı giymek olduğunu söyledi.

Forvette görev alan Hamza, “Trabzonspor’da efsane oyuncular arasında gösterilmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum” dedi. Defansta oynayan Hüseyin ise, “Kardeşimle birlikte büyüyünce Trabzonspor forması giymeyi ve Şota ile Arçil gibi olmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.