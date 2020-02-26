19 Şubat Çarşamba günü oynanan kadınlar kategorisi final maçında, Turkcell’i 3-2 mağlup eden Arçelik’in sultanları kupaya uzanırken ilk şampiyonluğunu kutladı. Üst üste üç final oynama başarısı gösteren Turkcell sezonu ikinci olarak bitirdi. Bronz madalya maçını İş Portföy kazanırken Türk Telekom ligi dördüncü sırada tamamladı.

Erkeklerde şampiyon 23 Şubat Pazar günü belli oldu. Finalde Anadolu Sigorta ve Şişecam takımları karşılaştı. Anadolu Sigorta rakibine set vermeden ilk şampiyonluğunu elde etti. Bu sene lige ilk defa katılan Şişecam gümüş madalyanın sahibi oldu. Ekol Lojistik bronz madalyayı boynuna takarken son şampiyon Türk Telekom dördüncü sırada yer aldı.

Erkekler Ligi

Fonex Fair Play Ödülü: IBM Türk Takımı

Fonex Fair Play Özel Ödülü: Göksel Özkul (Anadolu Sigorta)

Fonex En Değerli Oyuncu: Nuri Emrah Ağca (Anadolu Sigorta)

Fonex En İyi Baş Smaçör: Uğur Bünyamin Taşdelen (Türk Telekom)

Fonex En İyi Orta Oyuncu: Mehmet Kınanç (Şişecam)

Acıbadem Mobil En İyi Pasör: Yusuf Metin (Anadolu Sigorta)

Voleybolunsesi.com En İyi Pasör Çaprazı: Ahmet Çelik (Ekol Lojistik)

Dafron En İyi Libero: Müge Üzer (Ekol Lojistik)

Kadınlar Ligi

Fonex Fair Play Ödülü: Garanti BBVA Teknoloji Takımı

Fonex En Değerli Oyuncu: Sinem Baş (Arçelik)

Fonex En İyi Baş Smaçör: Hande Güniçen Korkmaz (Arçelik)

Fonex En İyi Orta Oyuncu: Zehra Tutar (Turkcell)

Acıbadem Mobil En İyi Pasör: Ezgi Güney (İş Portföy)

Voleybolunsesi.com En İyi Pasör Çaprazı: Eda Naz Benli (Türk Telekom)

Dafron En İyi Libero: Gözde Kaya Coşan (Turkcell)



