Fenerbahçe ile ismi anılan Heerenveenli futbolcu Arber Zeneli ile ilgili Hollanda'dan açıklamalar geldi. Fenerbahçe taraftarı Arber Zeneli kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

Arber Zeneli kimdir?

23 yaşındaki orta saha oyuncusu profesyonel kariyerine Elfsborg'da başladı. 2016 yılında Hollanda ekibi Heerenveen'e 2 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı oyuncu o günden bu yana Hollanda ekibinin formasını giyiyor.

Piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösterilen Zeneli, bu sezon 15 maçta 4 gol ve 8 asistle oynadı.

U21 Takımına kadar alt yaş gruplarında İsveç forması giyen Zeneli A Milli Takım tercihini Kosova'dan yana kullandı.

15 kez Kosova forması giyen genç orta saha oyuncusu 6 gol kaydetti.



