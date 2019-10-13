Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği 29 yaşındaki Ermeni futbolcu Aras Özbiliz, Rus basınına verdiği röportajda Siyah Beyazlı takımdaki günlerine ilişkin gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Sport24 televizyonuyla geniş bir röportaj gerçekleştiren sağ kanat oyuncusu, o dönem Beşiktaş'ın başında bulunan Şenol Güneş'i kendisini oynatmamakla eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta yalnızca 5 maça çıkabildim. Daha ne diyebilirim ki? O dönem Spartak Moskova'da kalmamın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, çünkü Sergey Rodionov açıkça kulübün bana ihtiyacı olmadığını söylemişti. Sakatlıktan iyi dönüp 9-10 maç oynamama rağmen böyle bir geri dönüş almak beni çok şaşırtmıştı. Bana kulüpte kalırsam genç takımla birlikte oynayacağımı söyledi. Bilmiyorum, belki de tüm mesele parasaldı.

O sırada Beşiktaş beni istiyordu. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Elbette sizi reddeden bir kulüpte kalmazsınız. Ben de ayrılmaya karar verdim. Pek çok defa Spartak'ta kalsam ne olurdu diye düşündüm. Ancak Fikret Orman beni bekliyordu. Ancak asıl mesele başkan değil, teknik direktördü. Hoca, benimle ne yapacağını bilmiyordu ve diğer futbolcuları oynatıyordu. Neden böyle olduğunu bilmiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler