Beşiktaş, Ocak 2016'da Spartak Moskova'dan renklerine bağladığı Aras Özbiliz'i Rayo Vallecano ve Sheriff Tiraspol'den sonra geçtiğimiz yaz da Hollanda kulübü Willem II'ye kiralamıştı.

Takımıyla bu sezon 14 maçta 2 gol ve 2 asist kaydeden 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan Siyah Beyazlılar'a transferiyle ilgili flaş bir itiraf geldi. Hollanda'da yayım yapan ELF Voetbal'a konuşan Özbiliz şunları kaydetti:

"Şenol Güneş bana şans vermedi!"

"İstanbul, benim doğduğum şehir ve çok güzel bir metropol. Ancak hiç oynamıyorsanız orada kalmanın bir anlamı yok. Sözleşmeyi imzaladığımda sanki başkan beni getirmiş gibi oldu. Şenol Güneş, beni tanımıyordu ve bana hiç şans vermedi.

Bunu hocayla konuştum ama o, diğer hücum oyuncularını daha çok beğeniyordu. Güneş, hâlâ Beşiktaş'ı çalıştırıyor ve benim de 2 yıllık kontratım daha var. Dolayısıyla bu duruma yeniden bir çözüm bulmak zorundayız."

"Şimdiki aklım olsaydı..."

"Şimdiki aklım olsaydı Beşiktaş'a imza atmadan önce daha çok düşünürdüm. Çünkü ben bir Ermeni'yim ve bu durum beni kaygılandırmıştı. Ermenistan ile Türkiye'nin bir geçmişi var. Ancak taraftarlar beni çok sıcak karşıladı.

Beşiktaş taraftarı, tek kelimeyle harika. RB Leipzig ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında desibel rekoru kırmışlardı. Rakip takımın oyuncusu Timo Werner oyundan çıkmak zorunda kaldı çünkü gürültüden kulakları ağrıdı. Futbol tutkusunu tecrübe etmek isteyen herkese İstanbul'a gitmelerini tavsiye ederim."

"Manchester United beni istedi"

"Spartak Moskova'da oynarken çok iyiydim ve Manchester United'ın gözlemcileri beni izlemeye gelmişti. Ancak iyi performansımı devam ettiremedim çünkü dizimden çok ciddi bir sakatlık geçirdim.

Rehabilitasyon sürecim uzun sürdü ve yeniden fit hâle geldiğimde kulüpten ayrılmak zorunda kaldım. Maaşım çok yüksekti ve Spartak'ın da finansal problemleri vardı. Kariyerimin şu ana kadarki en iyi periyodunu Rusya'da geçirdim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler